Borgmester Morten Slotved (K) sad tirsdag morgen klar i gravkoen til at tage det første spadestik, der markerer, at andelsboligforeningen Opnæsgård, der tæller 570 lejligheder, nu skal til at separatkloakere. Det har foreningen besluttet at gøre i et forsøg på at undgå oversvømmelser ved voldsomme regnskyl. Foto: Privat

Nu sikres 570 lejligheder mod oversvømmelse

Hørsholm - 07. juni 2017 kl. 06:10 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Andelsboligforeningen Opnæsgård og Hørsholm Vand satte tirsdag sammen med borgmester Morten Slotved (K) spaden - eller gravkoen - i jorden for at markere, at arbejdet mod at separatkloakere i Opnæsgård nu begynder. Separatkloakeringen, der skiller regnvand og spildevand, skal sikre området mod oversvømmelser.

- For nogle år siden havde vi et voldsomt regnskyl, som betød, at en del stuelejligheder blev oversvømmet. Når der sker sådan nogle voldsomme ting hos os, går vi altid i tænkeboks for at finde ud af, hvordan vi kan løse problemerne, så de ikke opstår igen. Derfor gik vi i dialog med Hørsholm Vand om, hvordan vi kunne undgå de voldsomme oversvømmelser, og vi nåede frem til, at vi skulle separere vores regnvand og spildevand. Vi tror ikke på, der kommer mindre vand i fremtiden, og derfor synes vi, det er en fordel at gå i gang med arbejdet nu, siger Niels Stærup, der er bestyrelsesformand i Opnæsgård, til Frederiksborg Amts Avis.

Borgmester Morten Slotved glæder sig over, at Opnæsgård nu separatkloakerer.

- Det er en stærk løsning, som hjælper både området omkring Opnæsgård og selve andelsboligforeningen. Nu får vi taget et stort skridt mod at skybrudssikre hele Opnæsgård, som er Danmarks største andelsboligforening, så de ikke får vand i kældre og stuelejligheder, og man slipper for store gener ved de store regnskyl. Jeg håber meget på, det bliver en succes, siger borgmesteren.

