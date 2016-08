Nu får lokale talenter igen chancen for at stå på scenen, når der afholdes audition til Trommens musical. Her et billede fra sidste års forestilling »Trold kan tæmmes«

Nu får musicaltalenter chancen

Nu begynder det næste store musicalprojekt i Trommen, og alle lokale scenetalenter med lyst til at synge, danse og spille skuespil i en professionel ramme for fyldte sale i Trommen til foråret inviteres til informationsmøde og auditions. Informationsmødet finder sted mandag den 12. september klokken 18 i Trommen, og i den efterfølgende weekend 17. og 18. september afholdes samme sted de indledende auditions, hvor årets musicalaspiranter får chancen for at synge og danse sig tættere på roller i den nye musical, der får titlen »Burn!«

- Vi glæder os til at se alle vores mange talenter i området til infomøde og audition - både de helt nye, og dem, der har prøvet det før og gerne vil være med igen. Hver ny musical afslører mange nye talenter med flair for at stå på en scene og mod på at indgå i et team, hvor man både skal yde en indsats og samtidig lærer rigtig meget om sig selv og det at udtrykke sig kunstnerisk på en scene, siger instruktør og musikchef i Trommen Bina Hjorth.