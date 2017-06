Se billedserie En del af museumsgenstandene fra Jagt- og Skovbrugsmuseet er nu flyttet ind på Det Grønne Museum og kan opleves i det fusionerede museums nye særudstilling »Flytningen«.Pressefoto

Nu brøler kronhjorten i Jylland

Hørsholm - 09. juni 2017 kl. 06:09 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jagt- og Skovbrugsmuseets ikoniske, brølende kronhjort har fået et nyt hjem på Det Grønne Museum på Djursland, og nu kan publikum igen opleve den og andre museumseffekter fra Hørsholm på det nye, fusionerede museum Det Grønne Museum. I dag slår Det Grønne Museum dørene op til den første særudstilling, som har fået titlen »Flytningen«, og som indeholder effekter fra museumssamlingen fra Jagt- og Skovbrugsmuseet.

- Det er et vigtigt skridt, vi nu tager. Denne udstilling er det første synlige tegn på, at de to museer (Jagt- og Skovbrugsmuseet og Dansk Landbrugsmuseum, red.) er fusioneret, og at der nu også er jagt- og skovbrugshistorie at finde her på stedet, siger Peter Bavnshøj, der er museumsdirektør på Det Grønne Museum.

De to museer fusionerede ved årsskiftet, efter regeringen besluttede, at Jagt- og Skovbrugsmuseets 12 arbejdspladser skulle flyttes til Djursland. Det førte til store protester i Hørsholm og resten af Nordsjælland, hvor der lige til det sidste blev kæmpet for, at Jagt- og Skovbrugsmuseet kunne blive i Hørsholm.

Souschef og museumsinspektør Julie Friis, der fortsat har sin daglige arbejdsplads i museumsbygningerne i Hørsholm, hvor det store flyttearbejde pågår, har stået for at udvælge de ting fra Hørsholm, som skulle med i særudstillingen.

- I udgangspunktet har vi valgt nogle af de lækreste og mest spændende ting, og vi er selvfølgelig gået efter de ting, som virkelig viser noget om vores jagt- og skovudstilling. Vi har ikke taget al flødeskummen, men udstillingen indeholder nogle af de ikoniske ting fra Hørsholm, såsom den brølende kronhjort og vores store motorsave, som umiddelbart appellerer til folk, siger Julie Friis.

Flytningen, der først forventes at være færdig til næste år, er blevet til et greb i den nye udstilling gennem blandt andet brugen af to 20-fods godscontainere og en større mængde Europaller, som danner rammen for særudstillingen.

