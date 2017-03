Se billedserie Filialdirektør Jakob Bruun-Møller vil have kunderne i Nordea Hørsholm til at trykke på den grønne smiley, når de har været i banken. Foto: Morten Kaiser

Send til din ven. X Artiklen: Nordea er den første »Månedens Medlem« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordea er den første »Månedens Medlem«

Hørsholm - 06. marts 2017 kl. 06:08 Af Morten Kaiser Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Filialdirektør Jakob Bruun-Møller fra Nordea Hørsholm er »så lokal, som man kan blive.« Han er født og opvokset i byen, og i 2011 vendte han tilbage til Hørsholm med sin familie. Nordea Hørsholm er den første »Månedens Medlem«, som er et nyt tiltag, bestyrelsen i gågaden har taget for at skabe synlighed og sammenhold. Jakob Bruun-Møller er glad for at kunne være den første butik i gaden, der er månedens medlem, og for ham og Nordea er det vigtigt at være lokalt engageret.

- Vi vil gerne være aktive i foreningen og i byen, også gerne endnu mere end vi har været hidtil, siger Jakob-Bruun Møller.

Nordea er en landsdækkende bank, men for filialdirektøren er det vigtigt, at kunderne føler sig forankret i den lokale afdeling i Hørsholm.

- Man kan kalde det en bank i banken. Nordea Hørsholm skal være stedet, man hører til, selvom man selvfølgelig kan blive betjent i alle andre banker landet over, siger han.

39-årige Jakob Bruun-Møller har siden april 2015 været filialdirektør i Nordea Hørsholm. Det er her, hele hans historie har udspillet sig. Han har løbet Hørsholm tynd på rulleskøjter og benyttet samtlige idrætsanlæg i byen. Hans barndom og ungdom i byen betyder også meget, når han nu arbejder i byen.

- Jeg kender byen, og jeg kan relatere til mange ting i byen. Mange af mine rådgivere kommer ikke fra Hørsholm, og der kan jeg tit byde ind med nogle ting i forhold til byen. For det indgående kendskab får du ikke ved bare at flytte hertil, siger Jakob Bruun-Møller.

Det er et helt nyt initiativ i gågaden, at der nu er en »Månedens Medlem,« og det skal være med til at promovere gaden fremover.

- Vi har lagt hovedet i blød over, hvordan vi kan få promoveret gaden og få skabt opmærksomhed, så nu trækker vi hver måned en ny butik, der bliver »Månedens medlem,« og det er en god mulighed for, at forretningen kan fortælle om sig selv. Det skal også gerne give sammenhold og forståelse, for vi er til for hinanden i gågaden, og sammen er vi stærke, siger Erik Lyngsøe, der er formand for bestyrelsen i gågaden.