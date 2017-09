Se billedserie Stikkepennene går flittigt, mens der snakkes og drikkes kaffe rundt om bordet. Foto: Jerry Ritz /Røde Kors Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Nørklerne strikker for en god sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nørklerne strikker for en god sag

Hørsholm - 04. september 2017 kl. 06:29 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvert år bliver der strikket så meget, at der kan fyldes hele 16 flytte kasser. Når der bliver strikket, har alle altid et smil på læben. Det sekund man kommer ind til alle de frivillige nørklere, får man straks en fornemmelse af en permanent glæde. Og alle viser med glæde deres strikketøj frem, fortæller Rebecca W. Riis som er praktikant og frivillig i Røde Kors i en pressemeddelelse.

Hun har for nyligt gæstet »Nørklerne« på Selmersbo Aktivitetscenter. Nørkle-aktiviteten er en lokal social aktivitet i Røde Kors regi med et internationalt formål.

Aktivitetsleder Eva Porsvig fortæller på vegne af de frivillige i Røde Kors' nørklergruppe:

- Vi er alle sammen glade for at komme her ned og snakke, møde nye mennesker og bare havde det rart. På landsplan er der omkring 5000 aktive i Røde Kors nørklergrupper, heraf de 26 i Hørsholm som mødes hver tirsdag på Selmersbo i tre timer fra omkring 13.30. De får fra Røde Kors butikken foræret garn og stof, som er doneret at lokale borgere. Alle har forskellige opgaver. Eksempelvis er der én, som sidder og laver bamser til børn, hvis forældre sidder indsatte i arrester og fængsel eller er sårbare i asylcentrene.

Eva Porsvig fortsætter:

- Der er også nogle, som sidder hjemme og strikker eller syr. Det er også en mulighed, hvis man ikke er så mobil eller kan deltage på det tidspunkt hvor gruppen fast mødes.

I samme åndedrag skynder Eva Porsvig at indskyde, at Røde Kors sagtens kan bruge flere »nørklere«.

Arbejdet tjener nemlig et rigtig fint formål.

Nørkletøjet sendes til steder i verden, hvor fattigdom og kulde gør vinteren svær at komme igennem. Her luner en dejlig sweater eller et godt tæppe. Der findes også steder, hvor tørken og varmen plager, og hvor børnene leder efter tryghed i en hverdag med mangler. Her betyder det meget at have en fin trøje eller en bamse, man kan kramme, påpeger Røde Kors i pressemeddelelsen.

Rebecca W. Riis fortæller efter havde besøgt nørklerne, at det har været en stor oplevelse:

- Før man træder ind hos dem tænker man, at det sikkert bliver vildt kedeligt. Men det sekund, man træder ind gennem dørene hos nørklerne, kan man straks mærke, at sådan er det slet ikke. Det var så fantastisk at se, hvor passionerede de alle var i deres arbejde og i at strikke til mindre bemidlede børn, fortæller praktikanten.

Hver tirsdag er der småkager og kaffe på kanden. Hvis man vil vide mere om nørklerne i Hørsholm kan aktivitetsleder Eva Portsvig træffes på telefon: 45768076 eller på e-mail: evaporsvig@gmail.com