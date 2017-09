Ni gæster per film i ny biograf

- Vi har haft markant flere forestillinger, men når filmene først er købt, kan man vise filmen lige så mange gange, man ønsker. Vi har valgt, at vi gerne vil have et højt serviceniveau med mange film, og jeg har ingen problemer med, at der så sidder 8-10 mennesker i biografen og ser filmen. Vi lever op til alle forventninger, siger borgmester Morten Slotved (K), der selv var fortaler for biograf-projektet, til Frederiksborg Amts Avis.