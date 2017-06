Se billedserie - Jeg synes, det er højst besynderligt, at folk kan reagere så voldsomt på det, siger viceborgmester Henrik Klitgaard (R), om brevet fra beboerforeningen på Sophielund, der protesterer mod, at der laves flygtningebolig i Sophies Hus.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nabomodstand mod flygtninge gør viceborgmester trist

Hørsholm - 15. juni 2017 kl. 06:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at vi gang på gang møder modstand fra borgere i forhold til at integrere flygtninge i vores kommune. I kommunalbestyrelsen gør vi os rigtig meget umage med at undgå at lave ghettoer og udsætte områder i kommunen for større belastninger. I stedet forsøger vi at stimulere integrationen ved at fordele de flygtninge, vi modtager.

Sådan siger viceborgmester Henrik Klitgaard (R), der er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, der har ansvaret for integrationsindsatsen. Det gør han efter, at en enkelt flygtningefamilie i et enkelt hus i Hørsholm har skabt debat.

Det er beboerforeningen på Sophielund, der har sendt et åbent brev til kommunalbestyrelsen i protest mod kommunens planer om at bruge Sophies Hus ved Sophielund som permanent flygtningebolig. Sagen skulle ellers have været behandlet på Økonomiudvalgets dagsorden i torsdags. Her var det planen, at politikerne skulle have bevilget 200.000 kroner til en istandsættelse af Sophies Hus, men punktet på dagsordenen blev fjernet som følge af brevet.

I stedet for at behandle punktet har Økonomiudvalget nu sendt sagen tilbage til Annette Wiencken (V), der er formand for kommunalbestyrelsens særlige udvalg til boligplacering af flygtninge. Hun siger:

- I Hørsholm står vi med en tvungen opgave. Vi skal modtage et vist antal flygtninge, og vi skal finde boliger til dem. I den forbindelse ser vi i kommunen løbende på, hvor det vil være muligt og hensigtsmæssigt at finde disse boliger rundt om i kommunen, og her har vi fundet, at Sophies Hus på Sophielund var et godt bud. Problemet er bare, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere dette budskab ud til beboerne i området, og derfor har vi modtaget en protest fra beboerforeningen på Sophielund, der er imod, at der oprettes en permanent flygtningebolig i Sophies Hus, lyder det fra Annette Wiencken.

