Street-soccer banen har ført til klager over støj, men der er ingen støjskærme på vej.

Send til din ven. X Artiklen: Naboer må leve med støjgener Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer må leve med støjgener

Hørsholm - 09. januar 2017 kl. 05:26 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter der i 2012 blev etableret en street-soccer bane ved Vallerødskolen, har Hørsholm Kommune fået klager fra omkringliggende naboer, der følte sig generet af støj fra banen. Derfor rådede kommunens administration til, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skulle beslutte at lave en støjskærm, men det har udvalget afvist.

- Udvalget var enige om, at vi ikke ville sætte støjskærme op. Det er et rigtig stort pengebeløb at bruge, og vi er egentlig glade for, at det er et område, hvor der færdes mange unge mennesker, og at banen bliver brugt flittigt, siger udvalgsformand Nadja Maria Hageskov (K).

Ifølge sagsfremstillingen har administrationen fået klager fra »få omkringliggende naboer, der føler sig generet af støj fra selve banen, når bolden rammer banden, samt de glædesudbrud, der følger med. Herudover har naboerne klaget over støj, når spillerne har medbragt musikafspillere og når fodboldspillet har medført festlige aktiviteter.

I 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at bruge i alt 750.000 kroner på at komme støj fra Hørsholm Skaterbane til livs, da der var kommet flere klager fra de omkringliggende naboer over støj og larm fra skaterbanen. Men kun få naboer har klaget over street-soccer banen, og det er en del af grunden til, hvorfor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget nu ser anderledes på situationen.

- Der vil nok altid være nogle, der føler sig generet af Idrætsparken, men langt de fleste trives med at bo ved siden af Idrætsparken. Vi lavede støjafskærmning på skaterbanen i sin tid, fordi det gav god mening, men vi synes, det er for mange penge at bruge på en støjafskærmning i det her tilfælde, og jeg taler også med rigtig mange mennesker, som er glade for, at der er liv i området, siger Nadja Maria Hageskov.

Støjafskærmningen anslås til at koste 330.000 kroner.