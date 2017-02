Henrik Andersen (tv.) talte på beboernes vegne. Foto: Morten Kaiser

Send til din ven. X Artiklen: Naboer frygter høje huse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer frygter høje huse

Hørsholm - 28. februar 2017 kl. 05:06 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet i Hørsholm mandag aften blev flittigt brugt, da en række borgere, der bor omkring Møllehusgrunden, var mødt op for at give kommunalbestyrelsen deres besyv med. Kommunen har nemlig planer om at bygge 30 almene boliger på grunden, der tidligere har huset en daginstitution. Men en formulering i startredegørelsen, der tillader op til fire etager, har fået beboerne omkring Møllehusgrunden op af stolene, for de frygter et stort, pompøst byggeri nær den gamle mølle. Derfor havde beboerne forberedt en række spørgsmål til kommunalbestyrelsen og lagde ud med at kritisere, at kommunen kun har indbudt de fire almene boligselskaber, der har boliger i Hørsholm, til at byde på projektet.

- Jeg synes, det havde været smart, hvis man havde set området i sin helhed, og det ikke var to, fire eller fem tilfældige boligselskaber, der skulle afgøre, om jeg kommer til at bo med et højhus for enden af vejen, sagde beboernes repræsentant Henrik Andersen.

Borgmester Morten Slotved (K) forklarede, at det var sådan, kommunalbestyrelsen havde ønsket det, og understregede, at processen forløber som normalt.

Beboerne omkring Møllehusgrunden stillede også spørgsmål til behovet for almene boliger, og det udløste en principiel diskussion i kommunalbestyrelsen. Ifølge borgmesteren står der cirka 70-100 personer på den akutte boligventeliste, men ifølge Liberal Alliance er der allerede for mange almene boliger i Hørsholm.

- I Hørsholm har vi, hvis vi trækker ældreboliger fra, 15,2 procent almene boliger i Hørsholm. I Gentofte er det 4,1 procent. Man kunne godt få den tanke, at når man har en stor udlejningsmasse, så har man også en lang venteliste. Det, der løser noget, er, at vi stopper med at bygge og sørger for, at de mennesker, der bor i kommunen, ejer deres egen bolig. Vi vil kæmpe for, at der ikke kommer flere almene boliger, sagde gruppeformand Troels Moe.

Ifølge Social- og Seniorudvalgsformand Thorkild Gruelund (K), kan man dog slet ikke sammenligne Hørsholm og Gentofte, og der er et reelt behov for almene boliger.

- Vi har et ønske om at yde en ordentlig service, og hvis en familie bliver splittet, er det vigtigt, at man kan få en bolig i nærområdet, så børnene kan blive i den samme børnehave eller skole. Derfor skal vi have de her almene boliger, sagde Thorkild Gruelund.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.