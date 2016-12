Musikforeningen arrangerer gratis prøvekoncert

Musikforeningens bestyrelse har besluttet at arrangere en prøvekoncert mandag den 9. januar klokken 19.30 i Hørsholm Kirke. Koncerten har til formål at belyse Hørsholm Musikforeningens mulighed for i næste sæson at arrangere koncerter, hvor et koncertflygel indgår i flere af koncerterne såvel solo som i kammermusiksammenhæng.