Morgenulykke på motorvejen

En 52-årig kvinde fra Herlev mistede fredag morgen herredømmet over sin bil på Helsingørmotorvejen i nordgående retning ved Hørsholm C-afkørslen. Ulykken skete klokken 06.45, hvor kvindens bil ramte autoværnet to gange, inden den snurrede rundt og ramte en anden bil. Nordsjællands Politi oplyser, at der umiddelbart kun skete materiel skade. Kvinden blev dog kørt på hospitalet til tjek. Imens var motorvejens ene spor spærret en kort stund, mens der blev ryddet op efter ulykken. Politiet oplyser, at der er optaget rapport, men umiddelbart er ulykken kun en sag for forsikringsselskaberne.