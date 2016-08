Mød ny teknologi i tandlægestolen

Mange tandlægepatienter og læsere har sikkert prøvet at få taget et aftryk af deres tænder.

Tandlægen nærmer sig den vidt åbne mund med en tandske, som nogle måske vil kalde en hel skovl. Den er fyldt med en grøn eller lyserød aftryksmasse, der mest af alt minder om et tykt lag blød modellervoks. Skeen med massen bliver mast op i overmunden, mens patienten kramper sig i opkastfornemmelser, og sådan går der nogle minutter, indtil massen er størknet så meget, at aftrykket sidder fast. Det er på ingen måder spor rart.

- Scanneren ligner lidt en pistol, hvor der for enden er monteret et lille kamera. »Pistol-løbet« flyttes rundt i munden, mens det tager op til 2000 billeder i hver serie. Billederne sættes sammen i en computer, der herefter viser hele tandsættet på skærmen. Her kan jeg så vende og dreje hele »gebisset«. Jeg kan se indvendigt og udvendigt på tænderne, forstørre op og fremhæve detaljer. Når jeg har scannet både over- og undermund, scanner jeg også sammenbidet. Så har jeg alt, hvad jeg skal bruge, og det tager kun få minutter, fortæller Heidi Lund i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Når tænderne er scannet, kan jeg også tage en meget præcis farveprøve på skærmen. Det er smart, hvis patienten skal have lavet en facade, en krone eller en bro, for så kan jeg ramme den helt nøjagtige nuance på tænderne, og patienten behøver ikke tage forbi et laboratorium for at få taget prøven. Det sparer både tid og besvær, påpeger Heidi Lund.