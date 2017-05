Nye diskussioner om modulvogntogenes alternative rute ad Isterødvejen skaber nye politiske kampe. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Modulvogntog på slingrekurs

Hørsholm - 13. maj 2017 kl. 04:00 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De omdiskuterede modulvogntoge er stødt på et nyt bump på vejen, idet Hillerød og Hørsholm kommuner, der begge ejer et stykke af Isterødvejen, vil have staten til at overtage vejen, hvis de lange lastvognstoge skal køre på strækningen frem for A6 tværs gennem Fredensborg. Det ønske er netop blevet diskuteret i folketingssalen, efter folketingsmedlem Kristian Hegaard (R) har stillet spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen (LA) om sagen. Men ifølge ministeren er det ikke oplagt, at staten overtager Isterødvejen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Aftalepartierne (bag aftalen om en grøn transportpolitik, red.) sagde, at vi godt kan lade modulvogntogene køre ad en anden vej, hvis Fredensborg Kommune er villig til at indhente accept hos de berørte kommuner, og hvis Fredensborg i øvrigt er villig til at bidrage med de omkostninger, som er forbundet med at gøre den vej egnet for modulvogntog. Her ser det ud som om, at man har fundet accept fra kommunerne omkring, men at man ikke er villig til at påtage sig finansieringen, og det er jo det, der er udfordringen, sagde Ole Birk Olesen i folketingssalen.

Men det svar er borgmester i Fredensborg Thomas Lykke Pedersen (S) langt fra tilfreds med.

- Det virker som om, ministeren slet ikke har sat sig ind i denne her sag. Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil være med til at finansiere. Vi foreslår bare et mageskifte, hvor kommunen overtager A6 og staten overtager Isterødvejen, siger Thomas Lykke Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.