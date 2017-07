Thorkild Gruelund (K), der er formand for Social- og Seniorudvalget, er gået til kamp mod dokumentationskravene på kommunens plejecentre. Foto: Allan Nørregaard

Minister vil af med bureaukrati

Hørsholm - 03. juli 2017

Der skal skabes bedre sammenhæng i den offentlige sektor, og medarbejderne skal bruge mindre tid på papirnusseri. Sådan lyder det fra minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

- Vi skal nedbringe bureaukratiet i den offentlige sektor og sikre, at medarbejderne får mere tid til kerneopgaven. Derfor arbejder vi som en del af Sammenhængsreformen også på at luge ud i unødige regler og dokumentationskrav, der stjæler tid fra blandt andet de ældre, siger Sophie Løhde til Frederiksborg Amts Avis.

I Hørsholm Kommune er formanden for Social- og Seniorudvalget Thorkild Gruelund (K) heller ikke tilfreds med, at medarbejderne på kommunens plejecentre bruger tid på dokumentation. Ifølge Thorkild Gruelund bruger medarbejderne cirka 20 procent af deres arbejdstid foran computeren.

- Jeg siger ikke, at vi skal afskaffe dokumentation, men vi skal begrænse det. Bare fordi der engang hvert andet år kommer en og brokker sig, så skal alle lide under, at vores medarbejdere sidder for meget ved computeren og dokumenterer og holder for lidt i hånd. Vi skal passe på, at dokumentationen ikke tager overhånd, siger han til Frederiksborg Amts Acis.

Han har nu sendt et brev til ældreminister Thyra Frank (LA) og Sophie Løhde for at bede ministrene lempe på kravene til dokumentation. Et initiativ Sophie Løhde hilser velkommen.

- Jeg vil gerne kvittere for, at Hørsholm Kommune har fokus på at nedbringe den tid, som medarbejderne på plejehjemmene bruger på dokumentationsarbejde og også kommer med konkrete forslag til, hvordan man kan fjerne dokumentationskrav, så personalet bruger mindre tid på papirarbejde og mere tid på de ældre, siger ministeren.