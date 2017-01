Millionsvindelsag i børnehus

Ifølge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger skulle der være mistanke om svindel for op mod en million kroner eller mere. Men det er ikke første gang, at Hørsholm Kommune mistænker svindel, og at der rejses sigtelser for mandatsvig. For 10 år siden var det økonomien i kommunens ungdomsskole, der skulle kulegraves, da man også her konstaterede økonomiske uregelmæssigheder, og lederen af ungdomsskolen blev tiltalt for mandatsvig for 30.000 kroner. Ungdomsskolelederen blev frikendt, men Hørsholm Kommune gik ikke fri. Ungdomsskolens økonomi fik nemlig uhindret lov at sejle i fem år, hvor hverken kommunen eller den eksterne revisor første tilsyn med institutionen. Det førte til, at der blev strammet op på kommunens kontrol, men nu skal den igen under lup. Før jul besluttede kommunen at iværksætte en undersøgelse af både kommunens tilsynsrolle og Lions Børnehuses bestyrelses rolle i sagen. Borgmester Morten Slotved (K) ser dog ingen sammenhæng mellem de to sager.