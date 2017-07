Millioner til selvkørende busser er på ønskelisten

3,5 millioner kroner mærket projekt selvkørende busser ønsker Miljø- og Planlægningsudvalget at få med ud af budgetforhandlingerne i august. Drømmen om at få de førerløse busser på vejene i Hørsholm lever nemlig stadig i bedste velgående i Hørsholm Kommune. Men det kræver også, at kommunen kaster nogle penge efter projektet.

- Jeg synes, der er et interessant perspektiv i, at vi måske på sigt kan få en meget mere effektiv og målrettet dækning af bustrafikken i kommunen. Jeg taler ikke om at erstatte alle de busser, vi har i dag, for der er buslinjer, som i en overskuelig fremtid ikke vil være hensigtsmæssige at erstatte, men vi kunne sagtens forestille os, at vi kunne få et bybus-net, som kunne fungere, siger Peter Antonsen (Borgerlisten), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.