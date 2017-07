Mark Strudal, der er tidligere landsholdsspiller og har været angrebstræner og assistent i blandt andet FC Nordsjælland og Brøndby IF, skal træne ungdommen i HUI. Han lægger ikke skjul på, at samarbejdet med HUI?s Børne/Unge-manager Thomas Elmar og HUI?s performance manager Carsten Dohm har banet vejen for det nye samarbejde. Foto: Allan Nørregaard

Mark Strudal bliver træner i HUI

Hørsholm - 03. juli 2017

Når de unge fodboldspillere i Hørsholm Usserød Idrætsklub genoptager træningen efter sommerferien, står en tidligere landsholdsspiller og udlandsprof klar i arbejdstøjet. Mark Strudal skal én til to gange om ugen træne de bedste spillere i årgangene U12-U16 og hjælpe dem til at score flere mål.

HUI har indgået en aftale på frivillig basis for efteråret med den 49-årige tidligere topspiller, der i en årrække har været angrebstræner og assistent i Superliga-klubber som FC Nordsjælland og senest Brøndby IF.

- Vi er stolte over at kunne præsentere en tidligere dansk landsholdsspiller med erfaring fra Bundesligaen som træner i HUI. Mark er bredt anerkendt som en fantastisk dygtig og højt uddannet angrebstræner, og vi forventer, at vores drenge ved hans hjælp vil kunne blive bedre i den offensive del af spillet. I HUI forsøger vi hele tiden at udvikle vores setup, og det er denne aftale et godt bevis på, siger Thomas Elmar, Børne/Unge-manager i HUI.

Mark Strudal har tidligere samarbejdet med netop Thomas Elmar, samt HUI's performance manager Carsten Dohm, og han lægger ikke skjul på, at deres fælles fortid i FC Nordsjælland har banet vej for det opsigtsvækkende samarbejde.

- Jeg har primært stillet mig til rådighed for HUI i efteråret pga. sparringen og kammeratskabet med Carsten og Thomas. Jeg ser desuden frem til at arbejde med klubbens unge, ambitiøse spillere, der er videbegærlige og topengagerede i at følge deres drøm, siger Mark Strudal og fortsætter:

- Jeg glæder mig til at mærke følelsen af, hvordan min erfaring og know-how motiverer drengene yderligere til at arbejde hårdt. Det giver mig så meget glæde, energi og mening, hvilket er grunden til, at jeg har stillet mig til fri disposition i efteråret i en spændende klub som HUI.

Mark Strudal skal fra juli måned og frem desuden fungere som fodboldekspert og -kommentator på TV3 Sport med fokus på Superligaen, ligesom han overvejer mulighederne for på sigt at blive cheftræner i enten Danmark eller udlandet.

Mark Strudal vil være at finde i klubben én-to dage om ugen og kommer til at indgå i et ambitiøst træner-setup, der udover Thomas Elmar og Carsten Dohm også tæller kapaciteter som Mouhamad El-Faour, Thomas Thor og den tidligere islandske A-landsholdstræner Atli Edvaldsson, der ligesom Strudal har en fortid i Borussia Dortmund.

Hørsholm Usserød Idrætsklub er med sine cirka 1200 medlemmer en af Danmarks største fodboldklubber. Den har i de seneste år gennemgået en spændende udvikling, som også er blevet bemærket af Dansk Boldspils Union. Således er klubben de seneste to år blevet tildelt den eftertragtede T-licens, der anerkender klubbens evne og innovative tilgang til udviklingen af unge fodboldspillere. Gennem udviklingskonceptet HUI High Performance har klubben en helt klokkeklar strategi for, hvordan man udvikler både mennesker og fodboldkundskaber uafhængigt af niveau - lige fra de første fodboldstøvler snøres i 4-års alderen og indtil man bliver seniorspiller.