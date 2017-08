Måling: Lyden i Trommen er ikke ødelagt

- Der har været stor interesse for lydforholdene i de fleksible sale efter moderniseringen, og nu har vi fået målt akustikken af akkrediterede fageksperter. Konklusionen er, at kravet til efterklangstiden ved den dæmpede biograf-opsætning er opfyldt, siger Nadja Maria Hageskov (K), der er formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.

Særligt den daværende formand for Hørsholm Musikforening Svend Erik Jensen kritiserede sammen med formand for Hørsholm Bios Støtteforening Jørgen Holck biografplanerne og klagede blandt andet til statsforvaltningen over planerne for Trommen. Men nu har musikforeningen med en nyvalgt formand ved roret i form af Henrik Brendstrup valgt at give Trommen-salene en chance, og kommunen og musikforeningen har aftalt, at der skrues op for samarbejdet i den kommende sæson. Den første klassiske koncert afholdes i Trommens store sal i december.