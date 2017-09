72-årige Peter Antonsen, der er valgt ind i kommunalbestyrelsen for Borgerlisten og er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, ønsker ikke at genopstille, og det er ikke lykkedes Borgerlisten at finde andre kandidater. Foto: Anna Törnqvist Jensen

Lokalliste ude efter 43 år

Efter over 40 år med plads i kommunalbestyrelsen i Hørsholm, vil Borgerlisten for første gang siden 1974 ikke være at finde på stemmesedlen til kommunalvalget i november. Ved en ekstraordinær generalforsamling onsdag aften besluttede Borgerlisten, at lokallisten ikke stiller op til valget, fordi det ikke er lykkedes at finde kandidater. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.