Lin Utzon er kommet »hjem«

Hørsholm - 16. juni 2017

Man møder hende i Ådalsparken, hvor hendes store værk strækker sig over facaden. Man møder hende i Sognegården, hvis facade hun har prydet med 24 duer. Og man møder hende på Rosendahl med hvem, hun har samarbejdet om både vaser og porcelæn. Nu møder man også Lin Utzon i Fuglsanghus. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Lørdag åbner Hørsholm Kunstforening nemlig en ny salgsudstilling med værker af Lin Utzon. Den røde tråd i udstillingen er kunstnerens skitser og tegninger til keramiske værker, skulpturer og porcelæn.

- Jeg har blandt andet valgt at tage mit H.C. Andersen-stel, som jeg producerede for Rosendahl i 2005, med i udstillingen, fordi Rosendahl er her i kommunen, så jeg synes, det var meget passende, fortæller Lin Utzon og tilføjer:

- Jeg føler, jeg hører til her i Hørsholm. Jeg glæder mig meget til at lave udstilling her.

Udover H.C. Andersen-stellet kan krukkerne »dekorerede madammer« opleves på udstillingen. Inden krukkerne kunne sættes i produktion, lavede Lin Utzon 300-400 skitser og et udvalg af disse er også med i udstillingen. Derudover byder udstillingen blandt andet også på Lin Utzons fabuleringer over temaet »Livets træ«, som er en mexicansk folketradition. Endelig kan man også få en smagsprøve på Lin Utzons store værk »Cosmic Dance«. Værket tog sin begyndelse for 22 år siden, og sidste år udstillede Lin Utzon 100 malerier på papir, 20 oliemalerier på kanvas samt omkring 180 skulpturer »Cosmic Dance« i Fondazione Giorgio Cini i Venedig.

- Det var helt fantastisk. Folk fik virkelig en wow-fornemmelse, da de kom ind og så det, og det var lige, hvad jeg havde håbet på, siger Lin Utzon og fortsætter:

- Men jeg var også meget træt bagefter, og derfor passer udstillingen i Fuglsanghus rigtig godt til mit ønske om at vende tilbage til de mindre værker. Udstillingen illustrerer i virkeligheden meget godt, hvor jeg er henne, og hvad mine behov er lige nu.

Udstillingen i Fuglsanghus kan opleves fra i morgen lørdag den 17, juni, hvor udstillingen åbnes med en fernisering, hvor Lin Utzon også vil være til stede, fra klokken 14 til 17. Udstillingen er herefter åben frem til søndag den 16. juli fredag til søndag klokken 12 til 17.

