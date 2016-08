»Lille Shrek« klar til de skrå brædder

- Det er en stor oplevelse, og det betyder meget for mig at stå på scenen sammen med alle de andre. Det er lidt svært at have troldekostumet på, men det er sjovt, når vi spiller. Jeg synes, det er lidt synd for Lille Shrek, for hans forældre presser ham til at rejse ud og bo i en sump. De er helt ligeglade med ham. Men det er en sjov forestilling, og jeg kan godt lide, at Shrek og Æsel bliver eventyrmakkere, siger Jonathan Westphal Stennicke.