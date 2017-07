Lækket gasledning spærrer vej

Onsdag klokken 09.00 har Vandforsyningens entreprenør beskadiget en gasledning under Ahornvej. Nordsjællands Brandvæsen har derfor akut lukket Ahornvej for gennemkørsel. Vejen er lukket for trafik i begge retninger. HMN naturgas er tilkaldt for at reparerer gasledningen hurtigst muligt.