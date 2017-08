Formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Peter Antonsen (th) fra Borgerlisten tror på, at kommunalbestyrelsen nok skal finde ni millioner kroner til kystsikring, når budgettet skal forhandles. Pengene vil være godt givet ud, vurderer han. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kysten skal sikres for ni millioner

Hørsholm - 08. august 2017

Når politikerne i kommunalbestyrelsen i august skal lægge et budget, ser Miljø- og Planlægningsudvalget gerne, at der bliver afsat ni millioner kroner til at lave kystsikring nord for Rungsted Havn. Og formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Peter Antonsen (Borgerlisten) tror på, at pengene kommer i hus.

- Jeg tror, der er opbakning til det. Når det begynder at snerpe til, og pengene skal prioriteres under budgetforhandlingerne, er det jo aldrig til at vide, hvad der kan ske, men så vidt jeg har hørt, er alle positivt stemt over for projektet, siger Peter Antonsen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

Stormskader har tidligere kostet Hørsholm Kommune millioner. Både Bodil og Urd, navnene på to af de storme, som har raseret landet inden for de sidste år, har også hærget Rungsted Strand, og de har hver kostet Hørsholm Kommune omkring to millioner kroner i reparation af skader efter stormen. Derfor mener Peter Antonsen, at der er god grund til at sikre kysten bedre.

