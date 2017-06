Politikerne i Hørsholm forudser kaos, når Kystbanen lukkes i seks uger henover sommeren, og passagererne skal transporteres nordpå fra Rungsted Kyst Station i togbusser. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Kystbanen lukkes: Det bliver et kaos

Hørsholm - 03. juni 2017 kl. 05:27 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg tror, det bliver et mega kaos.

Sådan sagde borgmester Morten Slotved (K) om den varslede sommer-lukning af Kystbanen, da det blev diskuteret på kommunalbestyrelsesmødet mandag aften. Banedanmark skal lave sporarbejde på Kystbanen nord for Rungsted Kyst Station, og derfor bliver Rungsted Kyst endestation for alle tog fra den 24. juni til og med den 6. august, og der indsættes i stedet togbusser, som skal fragte passagererne nordpå. Men sporarbejdet har fået Venstre op af stolene, og kommunalbestyrelsesmedlem Anne Ehrenreich (V) efterlyste på kommunalbestyrelsesmødet handling fra kommunens side.

- Jeg synes, vi har en god lejlighed til at vende hvilke muligheder, vi har, for at påvirke situationen. Alle borgere skal transporteres til og fra Rungsted Station i busser, og det betyder rigtig mange busser gennem Hørsholm. Vi bør forholde os til de ruter, DSB overvejer at bruge, og at de er trafisikre. Parkeringspladserne må forventes at blive proppet, og vi bør som minimum informere borgerne om, hvad der kommer til at ske, sagde Anne Ehrenreich på mødet.

Men borgmester Morten Slotved mente ikke, der er grund til, at kommunen foretager sig yderligere.

- Jeg synes også, det er en belastning, at vi får seks uger med kaos, og for mig er det rigtig vigtigt, at DSB tager denne her udfordring alvorligt. Jeg ved, at der er en god dialog i gang mellem DSB og kommunens administration, som arbejder på det og kigger på ruteplanlægningen, og jeg kan ikke anbefale, at vi som politikere begynder at mene, at vi skal være med i planlægningen, sagde han på kommunalbestyrelsesmødet.

Peter Antonsen (Borgerlisten) mente heller ikke, der var meget mere for kommunen at gøre.

- Jeg har ikke i sinde at sidde og behandle midlertidig bustrafik i Hørsholm Kommune. Det er der klogere folk til, sagde Peter Antonsen og henviste til, at der er blevet udarbejdet et notat af kommunens administration om lukningen af Kystbanen.

I notatet, som Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i, skriver kommunens administration, at lukningen af Kystbanen »uden tvivl vil medføre en øget trafikal belastning på stationen og togbussernes rute.« Derudover fremgår det, at togbusserne skal køre ad Rungstedvej og Frederiksborgvej til og fra motorvejen, ad Ørbæksvej, Alsvej, Højmosen og Kokkedal Station samt Lågegyde. Administrationen bemærker, at vejnettet i kommunen er indrettet til, at trafiksikkerheden kan opretholdes på trods af de mange togbusser, og at kommunen i øvrigt har opfordret DSB til at etablere parkering på en af deres matrikler ved stationen og til at gøre det gratis at tage cyklen med i toget i perioden.