Leif Nielsen og Christina Rud blev sidste år forpagtere af Rungsted Kro og i går fejrede de kroens ét års fødselsdag under deres vinger. Ifølge forpagterparret er det første år gået over al forventning. Foto: Kenn Thomsen

Kro fejrer et godt første år

På en almindelig fredag kan kroen snildt have 120 spisende gæster på en aften, og Christina Rud tror på, at det er konceptet med dansk mad, som slår igennem.

- Vi laver alt fra bunden. Det insisterer vi på at gøre, fordi vi gerne vil kunne stå inde for kvaliteten. Derudover ved folk, hvad de får. Det er god dansk mad, og der er nok af det. Nogle synes, det er for meget, men det må godt bugne på tallerken. Hellere for meget end for lidt, siger hun.