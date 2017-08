Kritik af Hørsholms folkeoplysning

- De folkeoplysende foreninger har en lang og stolt tradition for at skabe rammer for mødet mellem mennesker og grobund for demokratisk dannelse, medmenneskelighed og forståelse for forskellighed. De rammer er altafgørende i en tid, hvor demokratiet er udfordret, og sammenhængskraften er truet. Derfor er det meget bekymrende, at kommuner som Hørsholm skærer på selve kernen i vores samfund. Der er tværtimod brug for, at de folkelige foreningsfællesskaber får opbakning og prioriteres politisk i kommunerne, påpeger Kasper Sand Kjær.