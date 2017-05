Tal fra Nordsjællands Politi, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i, viser, at kriminaliteten er faldende på Kokkedal Station. Men politiet glæder sig ikke for tidligt og fortsætter de indsatser, de har i stationsområdet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kriminaliteten falder på Kokkedal Station

- Hvis man skal forholde sig til dataene, er kriminaliteten i det lille område faldende, men det ændrer ikke ved, at folk kan have en følelse af, at området er utrygt, siger Lau Lauritzen, vicepolitiinspektør og stationsleder på Station Nord, Nordsjællands Politi.

- Vi har oplevet en positiv udvikling gennem de sidste fire-fem måneder. Men tal forklarer ikke alting, og vi er forsigtige med at glæde os for tidligt, siger han.

Vicepolitiinspektøren understreger også, at politiet har - og fortsat vil have - fokus på stationsområdet.

- Vi er godt klar over, at Kokkedal Station er et af de steder, hvor vi har haft nogle udfordringer. Vi har stationen som fokusområde og har et tæt samarbejde med DSB, Banedanmark, lokale erhvervsdrivende, Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune, ligesom vi har det lokale SSP-samarbejde. Vores særlige enhed, Enhed for trygge boligområder, har også lavet indsatser på stationen, siger Lau Lauritzen og fortsætter: