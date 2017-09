Efter halvandet år siger Mortensmad farvel til svømmehallen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Kozykitchen overtager café i svømmehallen

Hørsholm - 12. september 2017 kl. 09:37 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra og med 1. november kan besøgende i Hørsholm Svømmehal og Idrætsparken få sig et måltid i svømmehallens nye café. Kozykitchen, der i forvejen har populær take-away og catering på Usserød Kongevej, overtager forpagtningen af stedet.

KozyKitchen kender Hørsholm og Idrætsparken, da de tidligere har stået for tennisklubbens (HRT) café. De er kendt for deres lækre og sunde køkken herunder gryderetter og simreretter, men byder også på dagens ret, sandwich og salater.

- I KozyKitchen vil vi fortsætte den gode vision om sund kost til konkurrencedygtige priser, og vi ønsker et bredt samarbejde med hele Idrætsparken, siger Ulrik Pilehave, medstifter af KozyKitchen.

Den nye forpagter har afholdt utallige camps og internationale arrangementer, så de har erfaringen med servicering og det brede udbud.

- KozyKitchen har et sundt og varieret menukort, og det virkede som et oplagt valg til svømmehallen og Idrætsparkens gæster, som nu igen får et madtilbud, siger Henrik Duus Rosengren, chef for Kultur og Fritid i Hørsholm Kommune.

I april meddelte den hidtidige forpagter Mortensmad, at man havde opsagt forpagtningsaftalen med Hørsholm Kommune. Det er ægteparret Morten og Lisbeth Bruhn-Hansen, der står bag Mortensmad, og på Facebook skrev de blandt andet, at de efter halvandet år som forpagtere af caféen i svømmehallen måtte indse, at det ikke levede op til deres forventninger.

- Med åbningen af Mortensmad i Hørsholm Svømmehal, har vi fra start haft et stort ønske om at tilbyde et hjemmelavet kvalitetsmåltid og især til de mange travle børnefamilier, hvor aftensmaden ofte er en daglig udfordring. Vi tror fortsat på, at efterspørgslen er stor på et sådan tilbud i Hørsholm Idrætspark, men vores forventninger til forretningen i Hørsholm Svømmehal er desværre ikke blevet indfriet i forhold til de mål, vi har sat os som professionelle fagfolk, skrev parret på Facebook.

Mortensmad fortsætter til og med den 31. oktober, hvorefter Kozykitchen altså tager over i svømmehallen. Mortensmad vil fremover lægge kræfterne i deres selskabsforretning.