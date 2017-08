Kommunen slipper billigt for gratis SFO til flygtninge

Mens en forælder til et barn i 4.-5. klasse må slippe 980 kroner om måneden for Hørsholm Kommunes SFO-ordning, er det væsentlig billigere for Hørsholm Kommune at betale for, at alle kommunens flygtningebørn kan komme i SFO. For i alt 32 børn koster det kommunen 2842 kroner om måneden. Det skyldes, at egenbetalingen bliver meget lav, fordi flygtningefamilierne på grund af den lave integrationsydelse får lovpligtige tilskud i form af økonomisk friplads og søskenderabat.