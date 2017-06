Hørsholm Kommune søger private borgere, som vil leje et værelse ud til en flygtning. Foto: Jerry Ritz

Send til din ven. X Artiklen: Kommune søger værelser til flygtninge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune søger værelser til flygtninge

Hørsholm - 19. juni 2017 kl. 10:22 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune slår nu et slag for at skaffe privat indkvartering til flygtninge.

- Som borger i Hørsholm Kommune kan du være med til at gøre en forskel for kommunens flygtninge. Har du nogle ledige kvadratmeter, som du ikke bruger, kan du indgå en tidsbegrænset lejeaftale med Hørsholm Kommune, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen fremhæver desuden, at borgerne kan være med til at fremme integrationen.

- Som udlejer er man med til at gøre en forskel for flygtninge, der kommer til Hørsholm. Man bidrager til at løse akutte boligudfordringer og fremme integrationen, samtidig med at man får lejeindtægt svarende til markedsværdien, skriver kommunen videre i pressemeddelelsen.

- Vi afsøger alle muligheder for at boligplacere de nye borgere, men mulighederne er begrænsede i Hørsholm Kommune. Så hvis der er nogle borgere, som har overskud til at udleje et værelse, hører vi meget gerne fra dem, siger formand for §17, stk. 4-udvalget om boligplacering af flygtninge, Annette Wiencken (V).