Kommune magtesløs overfor svær stand-passage

Store sten og betonmure er noget af det, man må forcere, hvis man vil gå en tur langs stranden syd for Rungsted Havn. Nu har kommunen undersøgt forholdene på stranden, og selvom der er steder, hvor kommunen konkluderer, at det er svært at passere, så er der ikke noget at gøre.

- Problemet på denne strækning er, at der i virkeligheden ikke er særlig meget, vi kan gøre, fordi det ikke er kommunens område. Der er mange af de ting, der er lavet som kystsikring, der er opstået før 1988, og om det har Kystdirektoratet sagt, at de betragter det som lovligt, uanset hvordan det er opstået, siger Peter Antonsen (Borgerlisten), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget til Frederiksborg Amts Avis.

Han fortsætter:

- Derudover har kystlinjen ændret sig, og hvem er ansvarlig for det? Det mener vi ikke er kommunens ansvar. Det sker mange steder i landet, at kystlinjen ændrer sig, sådan at det bliver svært at passere, men det er jo naturens gang.

Grønt Råd har flere gange efterlyst, at Hørsholm Kommune forbedrer adgangsforholdene på stranden.

- Det er vigtigt, at man kan færdes langs kysten. Det er ikke godt nok, at man kan finde steder at knibe sig igennem, siger Peter Skat Nielsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm og medlem af Grønt Råd.

Han havde håbet, at kommunens administration var gået mere i dialog med Grønt Råd.

- Vi havde gerne set, at vi havde drøftet denne her redegørelse, som kommunen nu har lavet, med forvaltningen forinden, så eventuelle misforståelser og fejl var blevet udryddet. Vi mener ikke, det er en diskussion, vi skal tage i pressen, siger Peter Skat Nielsen.

