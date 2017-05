Hørsholm Kommune kæmper nu for at få den sidste million i hus. Foto: Allan Nørregaard

Kommune må se langt efter millioner i byggesag

Først sendte Kjær & Lassen en ekstraregning på 20 millioner kroner til Hørsholm Kommune, fordi de ikke mente, de var bundet af den kontrakt, der var blevet indgået. Kravet på 20 millioner kroner svarede næsten til hele entreprisesummen på lidt over 21 millioner kroner. Men det krav blev underkendt i Voldgiftsnævnet, og sagen endte i stedet med, at Hørsholm Kommune blev tilkendt en erstatning på 8,5 millioner kroner, idet byggeriet var blevet meget forsinket. Kjær & Lassen gik dog efterfølgende konkurs, og derfor trak kommunen på den stillede entreprenørgaranti hos Nordic Guarantee. I alt 2,1 millioner kroner skulle udbetales af garantiselskabet, men kommunen har foreløbig kun fået fingrene i 1,1 millioner kroner. Nu vil kommunen kæmpe videre for at få den sidste million i hus og gør klar til at indlede en klagesag mod garantiselskabet.