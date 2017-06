Kommune frikendt i svindelsag

Det er blandt andet på disse områder, at Hørsholm Kommune nu optimerer det økonomiske tilsyn med det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse. Det sker, efter der i december blev konstateret »alvorlige økonomiske uregelmæssigheder« i Lions Børnehuse. Én er sigtet for mandatsvig i sagen og i alt fire medarbejdere er stoppet. Det vides endnu ikke hvor mange penge, der er blevet svindlet for, da sagen fortsat er under efterforskning hos politiet, men Hørsholm Kommune har tidligere besluttet at dække op mod to millioner, som det anslås, at der er blevet svindlet for.