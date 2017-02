Kommunalt boligkøb er ufarligt

- Hvis kommunen køber en større ejendom med flere boliger i én, som alene bruges til indkvartering af flygtninge, så kunne man godt få en negativ effekt. Selvom der ikke er hold i det, ved vi, at især ældre mennesker kan have en frygt for fremmede og særligt unge mennesker, som ser anderledes ud, og det er formentlig sådan nogle faktorer, der spiller ind. Men det afhænger af, hvordan man gør det. Jo mere, man får det spredt ud, jo mindre vil den negative effekt være.

- Vi er nødt til at se på erfaringerne fra udlandet, fordi en enkelt villa hist og pist, som vi har herhjemme, ikke kan bruge som statistisk grundlag. Der er lavet flere undersøgelser i USA omkring, hvad der sker, hvis man laver boliger til udsatte grupper. Det kan være folk, der er blevet løsladt fra fængslet, handicappede, misbrugere eller andre, som man kunne have fordomme mod. Undersøgelserne viser, at boligpriserne i virkeligheden ikke bliver påvirket, selvom folk tror det. Det påvirker muligvis folks forventninger til boligpriserne, men når det kommer til stykket, påvirker det ikke boligpriserne som sådan. Jeg kunne godt forestille mig, at der ville opstå noget usikkerhed, og at det kunne vise sig i liggetiden. Men jeg tror ikke, du ville kunne få en form for flygtningerabat i prisen, siger Curt Liliegren og påpeger, at man ikke nødvendigvis kan sammenligne USA og Danmark.