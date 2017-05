Kokkedal Station: Politikere vil undersøge vagtværn

- Vi skal have lavet en vurdering af, om man kan bruge privat vagtværn eller få et samarbejde med eksempelvis Nordsjællands Brandvæsen, som kan forsøge at hjælpe med at lave en tryghedsskabende indsats i området. Resultatet af undersøgelsen skal fremlægges for Miljø- og Planlægningsudvalget, når det foreligger, og så skal vi have en dialog om det, siger borgmester Morten Slotved (K), der ikke lægger skjul på, at de Konservative synes, at et vagtværn er en god idé.