Kørte galt og rullede rundt på taget

En 61-årig mand fra Virum mistede onsdag formiddag herredømmet over sin bil, som ramte et helleanlæg og rullede om på taget. Uheldet skete klokken 11 på Rungstedvej, hvor manden kom kørende i sin VW Up. Der blev udtaget blod for at konstatere, hvorvidt bilisten var påvirket af spiritus eller medicin.