Den juridiske rådgivning foregår udelukkende online.

Jura til salg for almindelige mennesker

Hørsholm - 06. januar 2017 kl. 05:25 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Branchen for juridisk rådgivning og advokatbistand går glip af et stort marked, fordi branchen er uoverskuelig og uden for økonomisk rækkevidde for en stor del af befolkningen. Det mener Kristian Anker og Oscar Almstrup, der sammen har startet virksomheden Glitnr.

- Vi har lavet en digital juridisk rådgivnings-platform, hvor privatpersoner og virksomheder kan få juridisk rådgivning på en ny og billigere måde, siger Oscar Almstrup om Glitnr.

Virksomhedens navn, Glitnr, stammer fra den nordiske mytologi og hentyder til huset Glitnr, der var retfærdighedens gud, Forsetes, hus. Glitnr har 25 juridiske rådgivere og eksperter ansat på bijobbasis til at rådgive alt fra privatpersoner til virksomheder i juridiske spørgsmål.

- Der er mange mindre opgaver, som ikke kræver, at man har advokathatten på, og som sagtens kan løses af vores rådgivere. Når en kunde henvender sig, sender vi deres juridiske spørgsmål i udbud hos de relevante rådgivere, som så byder ind på opgaven. Og vi har taget mange af omkostningerne, der ligger rundt om rådgiverne, så de kan sælge deres ydelser til en billigere pris, forklarer Kristian Anker og oplyser, at Glitnr opererer med faste tilbud, som baseres på en timepris på 750 kroner inkl. moms.

- Dermed har rådgiveren og kunden afstemt forventninger fra starten, og kunden ved dermed også, hvad opgaven kommer til at koste. Desuden foregår alt digitalt. Vi har ingen ambitioner om, at kunden og rådgiverne skal mødes. Hele processen er digital, og vores rådgivere kan således løse opgaven hvor som helst fra. Vi har sågar en rådgiver i Sydkorea, og vi har intet loft over, hvor mange rådgivere vi kan have ansat, da alle, der har lyst og er kvalificerede, kan blive en del af Glitnrs rådgiverstand, tilføjer Oscar Almstrup.

Kristian Anker og Oscar Almstrup er begge fra Rungsted og har været venner, siden de var børn. Sammen begyndte de på jura-studiet, og mens Oscar Almstrup er færdig, skriver Kristian Anker i øjeblikket på sit specialet, idet et sidespring i Forsvaret, kostede en forsinkelse på jura-studiet. Idéen til Glitnr er ikke ny for de to, og selvom de drømmer om at kunne leve af deres egen virksomhed, er indtjening ikke målet. Tværtimod er de 27-årige iværksættere drevet af deres retfærdighedssans.

- Mange almindelige mennesker har ikke adgang til juridisk rådgivning, og det er problematisk, når vi lever i en retsstat. Mange af vores kunder ser stor værdi i, at de kan få svar på få juridiske spørgsmål, uden at prisen stikker helt af. Og hvis vi ikke kan løse sagen for vores kunder, sætter vi en ære i at guide dem det rette sted hen.

