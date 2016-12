Se billedserie Jørn W. Phigalt har fundet ud af, at det hjælper ham at male og sine mareridt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Jørn maler sine mareridt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jørn maler sine mareridt

Hørsholm - 30. december 2016 kl. 06:49 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jørn W. Phigalt stod i et sort hul, som var fyldt med sand. Omkring hullet var et gitter, som gav elektrisk stød, og det var umuligt at komme op af hullet.

- Og så stod folk på kanten af hullet, sparkede mere sand derned og spurgte: »Hvordan har du det?«, fortæller Jørn W. Phigalt.

Netop dét mareridt har været et af de mange, tilbagevendende mareridt, som Jørn W. Phigalt ikke kunne slippe af med. Til sidst måtte han indse, at han ikke bare kunne vende sig om på den anden side og sove videre.

- Jeg stod op og begyndte at male. Jeg har malet før, men nu maler jeg mine mareridt. Det er ikke noget, jeg bare lige maler på en nat, for det kan være svært at illustrere, men jeg fandt ud af, at det var lettere for mig end at beskrive mareridtene med ord, siger Jørn W. Phigalt, der netop har udstillet et af sine malerier på årets Hørsholm-udstilling i Trommen.

I foråret for to år siden faldt Jørn W. Phigalt om. Han havde fået to blodpropper i kranspulsåren, ligesom lægerne fandt blodprop-reminiscenser i venstre ben og højre arm. Derudover fik Jørn W. Phigalt en emboli, altså en blodprop der føres til et andet sted i kroppen, både i lungerne og i hjernen. Jørn W. Phigalt blev derfor lagt i koma i 20 dage og blev opereret for at lette trykket i hjernen.

- Mareridtene er direkte konsekvens af oplevelserne, medicinen og presset på familien fra de offentlige myndigheders side, siger Jørn W. Phigalt.

For Jørn W. Phigalt er det blevet en slags terapi at male.

- Med et hjerte, der nu kun arbejder på 60 procent af, hvad det kunne før, med hjerteflimmer, svigt i hjernens koncentrationscenter og nedsat arbejdshukommelse og overvældende træthed, bliver man let en byrde for andre, der ikke helt forstår det. Men det at male er en fantastisk måde at træne og øve sig på, siger Jørn W. Phigalt.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.