Kjeld Flemming har trukket sig som formand for Hørsholm Jazzkompagni, men han bliver bag trommerne. Foto: Lars Skov

Jazzkompagni i fare for lukning

Hørsholm - 10. januar 2017 kl. 06:21 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Jazzkompagni har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på torsdag den 12. januar. Det skyldes, at stifteren og formanden gennem 13 år, Kjeld Flemming, i efteråret valgte at trække sig fra foreningen, og der er en overhængende fare for, at Jazzkompagniet ikke fortsætter.

- Jazzkompagniet har været det halve af mit liv, men jeg synes, jeg har gjort min indsats, og nu må nogle andre komme til fadet. Ved sidste generalforsamling havde vi meget svært ved at få valgt en bestyrelse, og jeg tror, det vil blive endnu sværere denne gang. Mig bekendt er der ikke nogle nye, potentielle emner i sigte,så der er en fare for, at Jazzkompagniet må lukke, hvis ingen melder sig, og der ikke bliver valgt en bestyrelse.

Ifølge Kjeld Flemming var det uenigheder internt i bestyrelsen, der førte til, at han i efteråret trak sig som formand.

- Nu har jeg været formand i 13 år, og jeg synes, det er gået meget godt, men da jeg ikke er enig med den nye bestyrelse om, hvordan vi skal køre fremover, har jeg valgt at stoppe, siger Kjeld Flemming.

Han fortsætter dog med at spille musik.

- Jeg fortsætter med alle mine orkestre, der er ingen forskel. Kjeld Flemming Kvartet og Saturday Night Swing Band kører videre med den samme besætning, og jeg vil fortsat sidde bag trommerne. Derudover fortsætter jeg med min duo, hvor vi udelukkende spiller og synger Kai Normann Andersen melodier og revyviser. Så jeg har fortsat rigeligt at tage mig til, siger Kjeld Flemming og tilføjer:

- Hørsholm bliver bestemt ikke uden jazz. Jeg håber da også, at Jazzkompagniet vil fortsætte, og at der er nogen, der vil gøre en indsats for det.