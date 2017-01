Jazzkompagni fortsætter med ny formand

Se billedserie Erling Krøll er ny formand i Hørsholm Jazzkompagni.

Hørsholm - 25. januar 2017 kl. 10:11 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jazzkompagni i fare for lukning« skrev Frederiksborg Amts Avis tidligere på måneden. Hørsholm Jazzkompagnis formand gennem flere år, Kjeld Flemming, havde nemlig valgt at trække sig fra jazzkompagniet, og var nu i tvivl, om man kunne nå til enighed om en ny bestyrelse. Men jazzkompagniet lever videre i bedste velgående efter generalforsamlingen og har fået en ny formand i 73-årige Erling Krøll. Han håber at trække flere jazz-interesserede til foreningen.

- Vi arbejder på, at jazzkompagniet bliver mere åbent og kendt for de mennesker, der interesserer sig for jazz. Da jeg selv kom med i foreningen, troede jeg, at man måske skulle være med i et band for at være med, men sådan forholder det sig slet ikke. Man kan være med, hvis bare man interesserer sig for jazz, siger Erling Krøll.

Som noget nyt vil jazzkompagniet arrangere jamsessions.

- Hørsholm Jazzkompagni fungerer som en paraplyorganisation for de mange forskellige jazz-ensembler, der er opstået med forskellige konstellationer af jazzkompagniets medlemmer, hvoraf hovedparten er i den gråhårede alder. Men jazzkompagniet er åbent for alle, såvel musikere som jazzinteresserede og tager gerne imod nye medlemmer. Rent praktisk sørger jazzkompagniet for i samarbejde med Hørsholm Kommune at finde øvelokaler til grupperne på kommunens skoler, og vi vil arrangere jamsessions en gang om måneden, hvor musikere spiller sammen og lærer hinanden at kende på tværs af grupper, fortæller Erling Krøll, som selv spiller saxofon og lidt klaver.

Den 20. februar klokken 19 til 22.30 holder Hørsholm Jazzkompagni jamsession i Usserød Skoles musiklokale, hvor alle er velkomne.