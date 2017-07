Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mener, det giver god mening at give én million kroner til integrationsområdet. Foto: Allan Nørregaard

Integrationsområdet skal have million-indsprøjtning

- Det er åbenlyst for enhver, at en investering på området giver pote.

Sådan siger Henrik Klitgaard (R), der er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, om integrationsområdet, som udvalget ønsker at finde én million kroner til ved de kommende budgetforhandlinger.

- Vi er en af de kommuner i landet, der har den højeste succesrate på integrationsområdet i forhold til at gøre vores nye borgere selvforsørgende. Vi har tidligere bevilget én million kroner til området, og det er åbenlyst, at vores integrationsindsats både politisk og fagligt virker. Vores erfaringer er blevet indfriet i forhold til vores forventninger til, at hvis vi bevilger pengene, så vil resultaterne også komme, konstaterer Henrik Klitgaard.

Hidtil har de ekstra penge på området haft fokus på at få kommunens flygtninge og øvrige integrationsborgere i job. Men fremover vil Hørsholm have større fokus på børnene.

- Lige nu er vi i den situation, at næsten alle dem, som er kommet til Hørsholm, og som er gamle nok til at gå på arbejdsmarkedet, stort set alle sammen er det, medmindre de er syge eller på barsel. Derfor vil vi også gerne sørge for, at dem, som vokser op her, bliver fuldt integreret, siger Henrik Klitgaard og fortsætter: