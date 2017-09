Se billedserie Uden skattelettelser ville Liberal Alliance ikke være en del af budgetforliget, oplyser Stine Darmer (LA).

Ingen skattelettelser: LA vil ikke være med i budgetforlig

Hørsholm - 13. september 2017 Af Anna Törnqvist Jensen

Uden skattelettelser bliver budgetforliget også uden Liberal Alliance. Tirsdag aften forlod partiet budgetforhandlingerne, fordi Liberal Alliance ikke kunne få gennemført skattelettelser som en del af budgettet for 2018.

- Borgmesteren havde lavet et udspil, som han ikke ville leve op til. Vi ville gerne se på at sænke både grundskylden, dækningsafgiften og kommuneskatten, og vi mente godt, vi kunne finde pengene til at lave skattelettelser, men det var de andre ikke enige i, siger Stine Darmer (LA), der er stedfortræder for sygemeldte Troels Moe og derfor har været partiets repræsentant under budgetforhandlingerne.

Liberal Alliance, der sidder med to mandater i kommunalbestyrelsen, ville finde penge til skattelettelser ved at skære på kulturen.

Borgmester Morten Slotved (K) er ærgerlig over, at Liberal Alliance har forladt budgetforhandlingerne.

Han har tidligere over for Frederiksborg Amts Avis selv luftet idéen om, at der kunne være plads til en skattelettelse i næste års budget, men den idé er nu taget af bordet.

- De ønsker, jeg gerne vil kæmpe for at få igennem, harmonerer ikke med, at jeg samtidig kan levere de skattelettelser, som Liberal Alliance ønsker. Jeg havde gerne set, at der var blevet plads til skattelettelser, men jeg har sagt flere gange, at det er noget, vi først diskuterer, når vi har haft alle velfærdsområderne oppe at vende. Ud fra de debatter, vi har haft, må jeg erkende, at jeg ikke både kan handle ansvarligt og levere skattelettelser, siger borgmesteren, som endnu ikke kan udelukke, at der ikke bliver plads til skattelettelser, da budgetforhandlingerne endnu ikke er afsluttet.