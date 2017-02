Thorkild Grueland (K) oplevede selv ved folketingsvalget i 2015, at alle brugte »lette« valgplakater, og nu har Økonomiudvalget på hans opfordring diskuteret, om der kan laves særlige regler for kommunalvalget. Foto: Lars Sandager Ramlow

Ingen regler om tunge valgplakater

Hørsholm - 16. februar 2017 kl. 05:50 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke pålagt de enkelte partier retningslinjer for hvilken type valgplakat, de må bruge ved kommunalvalget i efteråret. Det står klart, efter Økonomiudvalget har diskuteret brugen af forskellige typer valgplakater. Kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund (K), der selv har været med til at hænge plakater op siden 1960, har nemlig spurgt administrationen, om det var muligt at påbyde kandidaterne til kommunalvalget kun at bruge »tynde« valgplakater - såkaldte polyplader, som kun er fire millimeter tykke. Det spørgsmål blev taget op i Økonomiudvalget, som dog ikke kunne lave deciderede regler.

- Vi kan ikke lave et påbud, men Økonomiudvalget har drøftet oplægget og vil henstille til bestyrelsesformændene for de enkelte vælgerforeninger, at de skal tage en dialog om emnet. Nu kender alle partier til problematikken, og så må vi gå til vores vælgerforeninger, og jeg synes, vi havde en fornuftig drøftelse, siger borgmester Morten Slotved (K) om økonomiudvalgsmødet.

Selvom de partier, der nu er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, har haft en god dialog, er der dog stadig udfordringer op til valgkampen.

- Der er selvfølgelig en udfordring i, at vi ikke ved, hvor de andre partier står. Nye Borgerlige, DF og SF er eksempelvis ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen, så vi ved ikke, hvad deres holdning er til det her. Men vi synes, det skulle gøres på den måde, at det nu bliver op til vælgerforeningerne at tage en dialog om det her, siger Morten Slotved.