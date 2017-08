Send til din ven. X Artiklen: Ingen flygtninge i Sophies Hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen flygtninge i Sophies Hus

Hørsholm - 25. august 2017 kl. 14:58 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I takt med at behovet for flygtningeboliger er faldet, ønsker Hørsholm Kommune ikke at anvende Sophies Hus som flygtningebolig. I hvert fald for nu.

Kommunen havde i starten af året muligheden for at bruge Sophies Hus som midlertidig bolig for en flygtningefamilie oppe at vende. Men idéen med at istandsætte ejendommen er nu skudt til hjørne på ubestemt tid, efter Udlændingestyrelsen har sænket flygtningekvoten yderligere.

- Vi prøver at være på forkant med kapaciteten af boliger til flygtninge, og lige nu er vi meget godt med. Vi har flere andre initiativer i gang, bl.a. er vi ved at etablere fem ekstra pavilloner på Rådhusgrunden. Det bliver en fleksibel løsning med plads til både familier og enlige flygtninge, siger Annette Wiencken (V), der er formand for §17, stk. 4-udvalget, det særlige politiske udvalg med fokus på boligplacering af flygtninge. Fremtiden for Sophies Hus vurderes nu i forbindelse med Hørsholm Kommunes udviklings- og investeringsstrategi »Velværd frem for mursten«.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ændret i kvoten af flygtninge, som kommunerne kan forvente at modtage i år og næste år. For Hørsholm betyder det, at kommunen skal modtage 24 flygtninge i år mod tidligere 49. Til næste år skal Hørsholm tage imod 19 flygtninge mod tidligere 49. Derudover kommer antallet af familiesammenførte. I starten af august havde Hørsholm Kommune modtaget 12 ud af de 24 flygtninge, som forventes til kommunen i år. Derudover er der kommet seks voksne og 12 børn som familiesammenførte.