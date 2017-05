Der bliver bygget for mange tofamiliehuse, så nu har Hørsholm Kommune nedlagt et forbud mod flere på en del af Strandvejen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Huse for to familier forbydes i Rungsted

Hørsholm - 24. maj 2017
Af Anna Törnqvist Jensen

I Hørsholm Kommune har man de seneste år modtaget så mange ansøgninger om at bygge tofamiliehuse, at Miljø- og Planlægningsudvalget nu har valgt at trække i bremsen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Udvalget har vedtaget et såkaldt §14-forbud, som referer til planlovens paragraf 14, hvor en myndighed kan udstede et forbud mod, at der igangsættes aktiviteter, som strider mod intentionerne i f.eks. en kommune- eller lokalplan.

- Vi har besluttet at nedlægge forbud, fordi der har været en udvikling i de senere år, hvor mange af de store grunde og ejendomme i det område er blevet bygget om til tofamiliehuse, og det begyndte at blive en mærkbar ændring af det indtryk, der er i området, forklarer Borgerlistens Peter Antonsen, der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, om beslutningen.

Forbuddet gælder i den såkaldte byplan 3, som er fra 1962. Byplan 3 dækker et område ved Rungsted Strandvej og Folehavevej. Kommunens forvaltningen har fulgt udviklingen i ansøgninger om tilladelse til at lave tofamiliehuse siden 2005, og der er siden da søgt om i alt 30 tofamiliehuse. Men der er inden for de seneste år sket en stor stigning i antallet af ansøgninger. Frem til 2014 modtog Hørsholm Kommune typisk én ansøgning om året, men i 2014 var antallet helt oppe på 14.

