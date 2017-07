Her ses Per Adelev ved åbningen af sin slagterbutik for et år siden. Foto: Allan Nørregaard

Holdt kun et år: Nu er slagter gået konkurs

Hørsholm - 13. juli 2017 kl. 09:28 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Så er jeg gået konkurs med butikken. Der var bare ikke kunder nok, så man kunne få det til at løbe rundt. Tak til dem, der støttede mig.

Sådan skriver slagter Per Adelev på sin Facebook om nyheden om, at han må dreje nøglen om.

Det er ellers kun ét år siden, at han overtog sin slagterbutik fra Slagter Funch, som havde butik i Hovedgaden i seks år.

Per Adelev er uddannet slagter, bosat i Herlev og har blandt andet arbejdet i Meny i Birkerød og Irma i Hørsholm, inden han altså for et år siden sprang ud som selvstændig for første gang.

På Facebook lægger Per Adelevs kunder og samarbejdspartnere ikke skjul på, at de er triste over at skulle undvære slagteren fremover.

- Held og lykke min ven. Det var en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Kunderne går glip af en masse, skriver en blandt andet, mens en anden af kunderne undrer sig over, at der ikke kan drives slagterforretning i Hovedgaden.

- Pokkers. Det er utroligt, at der ikke kan drives en god slagter der, konstaterer han.

Det fremgår ligeledes på Facebook, at butikken i disse uger holder sommerferielukket. Det har ikke været muligt for Frederiksborg Amts Avis at træffe Per Adelev for en uddybende kommentar.