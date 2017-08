Se billedserie Trods det alvorlige udgangspunkt er udklædning og højt humør er en del af Stafet for Livet, der i regner med cirka 1000 deltagere fordelt på cirka 30 hold. Foto: Stafet for Livet Foto: Bjørg de Meza Espersen

Holdånd præger Stafet for Livet

Hørsholm - 24. august 2017 kl. 10:44 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 26. og 27. august holder Kræftens Bekæmpelse i Hørsholm igen »Stafet for Livet. Det er femte gang, det sker, og der er i år 30 tilmeldte hold.

- Vi forventer i år op til 1.000 deltagere på ca. 30 hold. Som ansvarlig for de enkelte hold og deltagere på stafetten er jeg dybt taknemmelig og meget glad for, at vi igen i år har mange engagerede hold og deltagere, siger Britta Jacobsen, tovholder for holdene i Hørsholm Stafetten.

Hun fortsætter:

- Vi ser mange forskellige grunde, der motiverer til deltagelse - lige fra teambuilding og social sammenkomst på firmahold og skolehold til engagement for at gøre en forskel og skabe flere fødselsdage. Det er en stafet, der giver mening. Det hører vi igen og igen fra deltagerne, siger Britta Jacobsen

Den lokale virksomhed Rosendahl Design Group er også i år Stafettens hovedsponsor, og firmaet donerer en krone pr løbet kilometer. Sidste år indbragte det 15.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse.

- Som dansk designvirksomhed med æstetik og funktionalitet i højsædet, sætter vi en ære i at være sponsor og samarbejdspartner for en række velgørende og kulturelle formål. Herunder Stafet for Livet, hvor overskuddet går til Kræftens Bekæmpelses vigtige arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. Vi er hovedsponsor for arrangementet i Hørsholm for tredje år i træk og stiller naturligvis altid med et hold, hvor vi udover at have nogle gode timer sammen, er bevidste om, at indsatsen er med til at give håb og støtte til alle, der er berørt af kræft, fortæller PR chef i Rosendahl Design Group, Bente Fallinge.

Holdkaptajn for Rosendahls deltagelse, Tinne Einby Janholt, receptionschef, mistede sin mand i 2010 til en aggressiv kræft i galdeblæren. Herefter stod hun alene med en fem-årig dreng.

- Det var et hårdt slag for vor lille familie, og sammen har vi siden deltaget i Kræftens Bekæmpelses landsindsamling i april. Vi har samtidig internt i organisationen blandt andet også været ramt af et tilfælde af blodcancer, så vi har som også mange andre organisationer skulle forholde os til denne svære sygdom. Da jeg fik en forespørgsel fra Stafet for Livet i Hørsholm om deltagelse, forelagde jeg det for Rosendahl Design Groups adm. direktør Henrik Rosendahl, som gav sin fulde opbakning til Stafetten, fortæller Tinne Einby Janholt, der opfordrer andre til at støtte op om det velgørende projekt.

I Stafet For Livet kan man vælge at gå eller løbe en eller flere omgange i den gode sags tjeneste, og der er allerede flere kendte gengangere blandt holdene. SNIK Atletik er med for anden gang i Hørsholm, mens de lokale »Team Leg« har været med fra starten og udspringer af et løbehold i Rungsted.

- Stafetten er for alle. Vi har flere familiehold, hvis engagement kommer af, at der er et familiemedlem, der har haft kræft. Vi har de sjove Nivås Ninjaer, der giver den gas med forskellige initiativer, når de går/løber alle deres omgange. Vi har Team Judy, der har rødder i byens forretningsliv, der sælger armbånd og har tombola med mange gaver - og som samler ind hele året til støtte for Kræftens Bekæmpelse, forklarer Britta Jacobsen.

Hun nævner også holdene fra Rotary, Aquajogging og Sportsefterskolen Sjælsølund, hvor sidstnævnte benytter stafetten som en del af indskolingen for de 160 nye elever, der deltager på 12 hold. Ud over at ryste eleverne sammen i de nye klasser, får de samtidig et indblik i Kræftens Bekæmpelse.

Også 6.B fra Usserød Skole med forældre og venner benytter Stafet for Livet som start på skoleåret.

- Det styrker sammenholdet i klassen og giver stof til eftertanke. Vi må desværre konstatere, at hver tredje dansker får konstateret kræft, og det tal vil vi gerne være med til at nedbringe, siger Karina Berntsen, der er en af forældrene.

Britta Jacobsen glæder sig over, at stafetten i år også får deltagelse af en række nye hold. Blandt andre deltager både Blixen og Hemmingway Club samt »Hope to go/Åstedet«, som er et socialpsykiatrisk center i Hørsholm.

Udover de mange tilmeldte hold kan man naturligvis også deltage som enkeltperson. Sidste år deltog mere end 50 »individualister« på et samlet hold.RAM