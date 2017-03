Hørsholms idrætsstjerner blev mandag aften hædret. Foto: Henrik Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Hørsholms idrætsstjerner hyldet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hørsholms idrætsstjerner hyldet

Hørsholm - 07. marts 2017 kl. 14:39 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For syvende år i træk blev Hørsholms idrætsstjerner hyldet, da Team Hørsholm mandag aften uddelte priser til 176 lokale idrætsudøvere. Mercedes Benz i Hørsholm dannede rammerne om arrangementet, og borgmester Morten Slotved (K) stod på scenen og tog imod de mange idrætsstjerner, der udover rosende ord også fik et diplom og et bordflag med sig hjem.

- Uden at overdrive kan jeg vist roligt sige, at der i den grad er noget helt ekstraordinært over jeres idrætspræstationer. Jeres bedrifter vidner om hård træning, stort engagement og ikke mindst en fantastisk passion for jeres sportsgrene. I er rollemodeller i jeres foreninger og klubber, og alle omkring jer har god grund til at være stolte over jer, sagde Morten Slotved blandt andet og tilføjede, at alle stjernerne var med til at gøre Hørsholm til sportens by.

Kriterierne for at blive kåret som idrætsstjerne er, at idrætsudøverne enten er tilknyttet en klub i Hørsholm eller er bosat i kommunen og i løbet af 2016 har vundet medaljer ved et dansk mesterskab, nordisk mesterskab, europæisk mesterskab eller verdensmesterskab, deltaget på landshold eller ydet en særlig bemærkelsesværdig præstation.

Årets lederpris blev også uddelt ved arrangementet, og dette års pris gik til Bent Fabricius fra HUI Fodbold. Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget, stod for overrækkelsen af prisen.

- Vi valgte en kandidat, som er engageret på tværs af sin klubs mange aktiviteter, og som kan karakteriseres som en ildsjæl, der er med til at skabe fundamentet for sin klubs fortsatte udvikling. Personen, vi har valgt, har været frivillig i sin forening i 27 år, og siddet i bestyrelsen i de 20. Han er stort set med i alle større beslutninger, og er altid på banen, når der skal laves organisatorisk arbejde. Fordi han elsker at se klubben og spillerne udvikle sig, kan han ikke lade være med at tage et kæmpe slæb, når nye sportslige tiltag skal igangsættes, sagde Nadja Maria Hageskov blandt andet, inden prisen blev overrakt.

Det var en glad Bent Fabricius, formand for HUI fodbold, der modtog prisen. Med den fulgte en check på 10.000 kroner til foreningen, en personlig gave samt blomster fra Hørsholm Kommune og et brunchgavekort fra Rungstedgaard.