Hørsholm og Lejre har ikke flagdag for veteraner

I hovedstadsområdet er det således kun Hørsholm og Lejre Kommune, der ikke har et arrangement for de hjemvendte danskere, der har været udsendt i international tjeneste.

Mens langt de fleste kommuner i dag hejser Dannebrog for at hædre de danske veteraner, så har ti kommuner på landsplan valgt at stå uden for fejringen af flagdagen. Det skriver DR P4 København.

Og det er ærgerligt, at det stadig ikke er alle kommuner, der ønsker at markere dagen. Det mener Peter Michael Andersen, formand for organisationen Folk og Sikkerhed, som arbejder for at udbrede kendskabet til flagdagen.

- Det behøver ikke at være et kæmpe stort og flot arrangement, men en markering og en anerkendelse fra kommunen, synes jeg ville være på sin plads, siger han til DR P4 København.

Tilsammen huser Hørsholm og Lejre Kommune 273 veteraner alene fra forsvaret.

Men ifølge Hørsholms borgmester Morten Slotved (K), skyldes kommunens fravalg af fejringen, at man tidligere har afholdt et officielt arrangement, hvor tilslutningen var meget lille.

- Vi havde under 10 tilmeldte for nogle år siden, og inden vi afholdt arrangementet, meldte de fra, da de hellere ville til Ryvangen og være med der, skriver han i en mail til DR P4 København.

Men det afskrækker ikke hans partifælle i Vallensbæk. Selvom Vallensbæk er dén kommune, der huser færrest veteraner i hovedstadsområdet, vil man nemlig markere dagen, lyder det fra borgmester Henrik Rasmussen (K).

Det handler nemlig ikke kun om at invitere veteranerne, men også om at lokke alle andre ind på rådhuset, siger han.

- Der synes jeg faktisk, at man som respektfuld borger, som ikke har været udsendt, bør anerkende deres indsats ved at sige tak på sådan en dag, siger han til DR P4 København.