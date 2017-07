Museumsdirektør Ole Lass Jensen på toppen af Vallerødhøjen.Foto: Anna Törnqvist Jensen

Hørsholm er fuld af oldtidsfund

Hørsholm - 01. juli 2017 kl. 06:27 Af Anna Törnqvist Jensen

De har været velhavende, levet tæt på Øresundskysten og levet i et hierarkisk samfund.

Sådan fortæller Ole Lass Jensen, museumsdirektør på Museum Nordsjælland, om de mennesker, der har levet i det, der i dag er blevet til Hørsholm, for flere tusinde år siden. Vi skal skrue tiden tilbage til bronzealderen cirka 1500 f. kr. Det er her gravhøjene, som den man kan finde overfor det tidligere plejehjem Hannebjerg, omtrent er fra. Og de fund, man har gjort i gravene, har fortalt meget.

Det er et faktum, at oldtidsfolket har boet langs Øresundskysten. Det gjorde de formentlig fordi, deres kvæg kunne græsse på strandengene, at der har været gode handelsveje til søs, og fordi fiskeri på den tid også var et stort erhverv. Derudover har man foretaget udgravninger af flere gravhøje i Hørsholm-området og i 1885 stod Vilhelm Boye, som var assistent på Nationalmuseet, for udgravningen af Vallerødhøjen over for Hannebjerg.

- Han foretog udgravningen, fordi højene var truet af landbrugets udvikling, og han fandt blandt andet rester af en egekiste. Det meste af kisten var rådnet væk, ligesom der heller ikke var meget af det skelet, der lå inde i kisten, tilbage, fortæller Ole Lass Jensen og fortsætter:

- Han fandt også et bronzesværd. Det var et meget fornemt sværd, som i dag opbevares på Nationalmuseet. Bronze var meget værdifuldt, og det vidner om, at det var samfundets elite, der blev begravet i gravhøjene. Det vidner også om et hierarkisk samfund.

I dag er Vallerødhøjen stadig bevaret. Det samme er Gunnars Høj - en stendysse, som ligger få hundrede meter derfra. Men Vallerødhøjen og Gunnars Høj er langt fra de eneste gravhøje, som er blevet fredet og bevaret i Hørsholm. I Folehaveskoven alene er der 50 gravhøje.

- Det er dejligt at se, at gravhøjene er blevet bevaret, og det er sjovt at se, hvordan de nu ligger inde midt i villakvartererne og i nogle tilfælde i baghaverne. Gravhøjene er jo smukke i sig selv, og de fortæller en historie om, hvordan der har levet mennesker her gennem tusindvis af år, siger Ole Lass Jensen og tilføjer med et smil:

- Folk kan jo bare selv prøve at gå en tur i Folehaveskoven og se, hvor mange de kan spotte.